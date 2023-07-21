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Коммерсантъ FM
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IT-специалисты должны подать заявки на отсрочку от осеннего призыва до 8 августа

Прием заявок об отсрочке для IT-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва пройдет с 24 июля по 8 августа. Заявку можно подать через «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке. В сообщении уточняется, что заявки об отсрочке подтверждает работодатель в личном кабинете на портале, от одной организации может быть несколько списков.

IT-специалисты должны отвечать нескольким критериям, чтобы получить отсрочку: иметь российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, иметь высшее образование по специальности из перечня, работать в IT-компании не менее 11 месяцев с даты начала очередного призыва (компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года).

Полина Мотызлевская

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