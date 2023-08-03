Госдепартамент США предписал части сотрудников своей дипмиссии покинуть Нигер на фоне переворота

Часть сотрудников американского посольства в Нигере и члены их семей должны покинуть страну из-за военного переворота. Дипмиссия США будет работать в ограниченном режиме. Об этом сказано в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте посольства в Нигере.

«Госдепартамент предписал госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным, а также удовлетворяющим требованиям членам их семей покинуть посольство в Ниамее»,— сказано в сообщении.

Посольство США будет оказывать только экстренную поддержку американским гражданам в Нигере. Оказание обычных услуг приостановлено. В дипмиссии также рекомендовали американцам, которые остаются в Ниамее, ограничить передвижения по городу и предложили помощь в выезде из Нигера.

Военные из президентской гвардии объявили об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума и его семьи 27 июля. Свержение лидера произошло на фоне возможного увольнения командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. 28 июля военные провозгласили его главой государства. Господин Базум отказался уходить в отставку. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) рассматривает военное вмешательство в ситуацию как последний из возможных вариантов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Олеся Павленко