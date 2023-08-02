Главные новости за 2 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В детских здравницах Анапы усилили меры безопасности после ЧП с педофилом в детском лагере «Счастливое детство». Самого подозреваемого 2 августа заключили под стражу.

Морской беспилотный катер ВСУ пытался атаковать российский военный корабль, сопровождавший гражданский транспорт в юго-западной части Черного моря.

Из бюджета Краснодарского края на строительство и ремонт соцобъектов в Херсонской области выделили около 650 млн руб. Сейчас регион восстанавливает больницу и две школы в Геническе и одну в поселке Новотроицкое.

Курортный комплекс «Гамма» в Туапсинском районе выставили на торги за 2,2 млрд руб.

Производитель ПВХ-профилей компания «ОРАС» планирует расширить производство и построить в Краснодаре алюминиевый завод.

В Керченском проливе ограничили движение для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов.

В рисовой системе плавневой зоны Краснодарского края появились огромные стаи азиатской перелетной саранчи. Они уже уничтожают заросли тростника, под угрозой повреждений оказались посевы риса, кукурузы и других культур.

В «Магните» назвали причины опустевших полок в магазинах сети в Краснодарском крае. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании, нехватка товара связана с увеличением спроса в магазинах южного региона в связи с ростом внутреннего туризма и жарой.

В Краснодаре 2 августа, в День воздушно-десантных войск, отключили городские фонтаны для проведения профилактических работ.

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