Кубань выделит 650 млн рублей на ремонт и строительство соцобъектов в Херсонской области

Из бюджета Краснодарского края на строительство и ремонт соцобъектов в Херсонской области выделили около 650 млн руб. Сейчас регион восстанавливает больницу и две школы в Геническе и одну в поселке Новотроицкое, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На объектах работают около 260 строителей и 13 единиц техники. В лечебных корпусах больницы Геническа в рамках капремонта меняют старые полы и кровлю, монтируют новые окна, штукатурят стены и укладывают напольную плитку.

В школах штукатурят фасад здания, проводят электромонтажные и внутренние отделочные работы, меняют кровли, а также благоустроивают территории. Скоро в пяти населенных пунктах Херсонской области начнут создавать многофункциональные спортплощадки с воркаут-зоной.

Татьяна Ручкина

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