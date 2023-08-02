В Керченском проливе ограничили движение для судов и летательных аппаратов

В Керченском проливе для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов ограничили движение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ведомство уточняет, что запрещено плавание всех судов, плавсредств и средств передвижения под водой. Кроме того, вводится запрет на постановку на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов. Также запрещено нахождение людей в воде и другая деятельность.

Исключение вводят для судов, которые следуют в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты в нем.

Татьяна Ручкина

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