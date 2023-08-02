После ЧП с педофилом в детских здравницах Анапы усилили меры безопасности

В детских здравницах Анапы усилили меры безопасности после ЧП с педофилом в детском лагере «Счастливое детство». Как сообщает пресс-служба мэрии, решение приняли на совещании по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«Чрезвычайная ситуация, которая произошла в "Счастливом детстве", не должна повториться. Начиная с завтрашнего дня будут проведены внеплановые проверки детских лагерей — в первую очередь тех, к кому были замечания наших контролирующих органов»,— отметил мэр Анапы Василий Швец. Он подчеркнул, что объекты, где не соблюдаются исчерпывающие меры безопасности, могут подвергнуться серьезным последствиям, вплоть до приостановления деятельности.

Мэр поручил в течение двух недель добавить все пляжи детских здравниц в систему интеллектуального видеонаблюдения «Купол». С организациями, не выполнившими указание, расторгнут договоры.

На совещании также обсудили качество работы частных охранных предприятий и организацию пожарной безопасности. В городе продолжат проверять соответствие детских лагерей требованиям антитеррористической безопасности. Начальник ОМВД по Анапе Андрей Платонов попросил руководителей здравниц сообщать даже о предпосылках к каким-либо нештатным ситуациям.

В летнем сезоне в Анапе работают 24 детские здравницы и два детских санатория. В них уже отдохнули более 30 тыс. детей. Сейчас заканчивается уже третья смена, во время которой на курорте находится около 20 тыс. детей.

Ночью 29 июля мужчина из Воронежской области, ведущий бродяжнический образ жизни, проник через забор на территорию лагеря «Счастливое детство». Там он совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек. Его заключили под стражу на два месяца.

Татьяна Ручкина

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