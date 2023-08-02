Морской беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ в Черном море

Морской беспилотный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать российский военный корабль, сопровождавший гражданский транспорт в юго-западной части Черного моря. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен»,— отметил Игорь Конашенков.

Попытка атаки была предпринята ночью 2 августа. Аналогичный случай произошел 1 августа, когда тремя безэкипажными катерами были атакованы российские гражданские транспортные суда. Они направлялись к проливу Босфор.

Татьяна Ручкина

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