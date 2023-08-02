В «Магните» прокомментировали информацию об опустевших полках в магазинах сети на Кубани

В «Магните» назвали причины опустевших полок в магазинах сети в Краснодарском крае. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании, нехватка товара связана с увеличением спроса в магазинах южного региона в связи с ростом внутреннего туризма и жарой.

«По отдельным товарным категориям, традиционно популярным в это время года, наблюдается высокий уровень спроса. В настоящее время компания увеличивает логистические ресурсы для более оперативного пополнения магазинов необходимым ассортиментом на фоне высокого спроса»,— отметили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что в Новороссийске сразу в нескольких магазинах сети опустели полки. В торговых точках закончились соки, газированная вода и лапша быстрого приготовления. В Краснодаре проблемы с товаром возникли якобы из-за забастовки водителей. Однако эту информацию в компании опровергли.

Татьяна Ручкина

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