В Краснодаре в День ВДВ отключили городские фонтаны для профилактики

В Краснодаре 2 августа, в День Воздушно-десантных войск, отключили городские фонтаны для проведения профилактических работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Традиционно на экваторе сезона фонтанов, 2 августа, специалисты начали спускать воду, проводить санитарную обработку чаш, проверять электрическое и гидравлическое оборудование»,— говорится в сообщении.

Запуск фонтанов начнется с 4 августа. Текущие работы обеспечат исправную работу фонтанов до конца текущего сезона, который стартовал 24 апреля.

Анастасия Донскова

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