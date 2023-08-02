На Кубани посевы риса оказались под угрозой повреждений из-за азиатской саранчи

В рисовой системе плавневой зоны Краснодарского края появились огромные стаи азиатской перелетной саранчи. Они уже уничтожают заросли тростника, под угрозой повреждений оказались посевы риса, кукурузы и других культур. Как сообщает региональный филиал Россельхозцентра, возникла угроза расширения ареала заселения насекомых.

«С окрылением саранчи возникает опасность вылета стай из плавней в другие районы и сопредельные территории. Складывающаяся фитосанитарная обстановка требует организации постоянного мониторинга и принятия экстренных мер по ее уничтожению»,— говорится в информационном листке Россельхозцентра.

В ведомстве отметили, что обработки территорий нужно проводить утром или вечером, когда саранча находится в состоянии оцепенения. Минсельхоз Краснодарского края предоставит сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение затрат на борьбу с саранчой.

Татьяна Ручкина

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