В Краснодаре планируют построить алюминиевый завод

Производитель ПВХ-профилей компания «ОРАС» планирует расширить производство и построить в Краснодаре алюминиевый завод. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Планируем выделить дополнительно порядка 2 миллиардов рублей на развитие. Построить алюминиевый завод, сегодня этот товар востребован на рынке. Закупим самое современное оборудование, увеличим количество рабочих мест»,— отметил учредитель компании «ОРАС» Амир Альдхаб.

Предприятие существует уже 26 лет и является, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, одним из ведущих производителей оконных и дверных систем на юге России. За первое полугодие 2023 года компания произвела продукцию на 650 млн руб., что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее цеха предприятия находились в разных частях Краснодара. В 2018 году компания заключила инвестсоглашение о строительстве нового завода. В 2019 году для расширения производства компания купила участок площадью 12 га, где создала новый корпус на 35 производственных линий. Сейчас на предприятии работают более 130 человек. По расчетам, после запуска всех мощностей завода объемы производства вырастут более чем вдвое — до 35–40 тыс. тонн продукции в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОРАС» зарегистрировано в Краснодаре в 1997 году. В 2022 году выручка предприятия составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 165 млн руб.

Татьяна Ручкина

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