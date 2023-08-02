Софт не освободили от ограничений

Новый закон об НКО может ударить по отечественным IT-специалистам. Речь идет о поправках, которые запрещают россиянам участвовать в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях. По словам источника РБК на IТ-рынке, поправки фактически запретят представителям отрасли участвовать в любых международных проектах, развивающих свободное программное обеспечение. В конце июля Госдума и Совет федерации одобрили поправки в закон об НКО, по которым такая организация будет иметь право участвовать в мероприятиях в России только по приглашению государственных структур. За нарушение этого требования положен штраф: до 5 тыс. руб. для граждан и до 100 тыс. руб. для юрлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С какими именно проблемами могут столкнуться IT-специалисты? И к чему это приведет? Председатель совета директоров разработчика операционных систем «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что тотальных проблем для отрасли принятые поправки не принесут, однако в нынешней формулировке закон можно трактовать слишком широко:

«Проблемы эти неспецифические для IT-среды. Дело в том, что в законе нет определения, как отличить просто сотрудничество с международными организациями от участия в их деятельности на территории России.

И понятно, что законодатель решал политические вопросы, но определенные опасения вызывает возможность расширительного правоприменения.

Приведу пример: есть международная организация RIPE, которая распределяет во всем мире IP-адреса. И все интернет-провайдеры являются членами этой ассоциации. Очевидно, она ведет деятельность в России, потому что для нее тоже выдает IP-адреса. Вряд ли она будет регистрировать какие-либо представительства в стране. Но без сотрудничества с RIPE, без обладания IP-адресами невозможно представлять услуги доступа к интернету».

Согласно новому закону, за два случая участия в деятельности незарегистрированной в России иностранной НКО грозит штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет.

Принятые поправки могут ускорить технологическое отставание страны, подчеркнул гендиректор компании-разработчика IT-решений для бизнеса Umbrella Group Станислав Мешков:

«Я уверен, что, когда этот закон планировали, это просто не рассматривали и не было никакого желания наказать тех, кто участвует в развитии open source проектах или их использует. Потому что на текущий момент, если ориентироваться на букву закона, то звучит именно так, как будто бы участие в международных open source проектах будет запрещено.

Фактически мы говорим о том, что сегодня, наверное, в каждом проекте, который есть на рынке, будь то банк-клиенты, будь то e-commerce приложения — Ozon, Wildberries и прочее, в той или иной степени используется такое ПО. И запрещать это нелогично, потому что тогда, условно, это означает борьбу сразу со всем рынком.

Грубо говоря, мы тогда должны построить полностью свой интернет со своими языками программирования, со своими фреймворками, со своими библиотеками.

Я надеюсь, что сейчас для того, чтобы избежать частой ситуации, которая бывает в России, когда идет формальное наказание, в этот закон внесут изменения, коррективы, исключат эту часть про open source проекты и программирование.

Пока же мы говорим о том, что фактически все разработчики и все компании разработки будут находиться в нелегальном поле. Ведь существуют уже огромные программные комплексы, которые работают и используют open source.

Кроме того, без такого ПО мы будем развиваться крайне медленно. То есть отставание увеличится, и то, о чем говорит Минцифры, о цифровом суверенитете, что у нас будут такие же современные решения, станет невозможным».

Минцифры тем временем поспешило успокоить участников IT-рынка и настаивает, что принятые поправки напрямую не запрещают россиянам участвовать в международных проектах, которые касаются свободного программного обеспечения.

Как уточнил представитель ведомства в беседе с РБК, сложности при правоприменении для российских участников таких проектов могут возникнуть, но профильные чиновники совместно с Минюстом подготовят разъяснения, в каком порядке будут применяться недавно одобренные поправки про зарубежные НКО.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов