В Курской области добровольческая народная дружина получит 300 единиц оружия

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о выдаче участникам добровольной народной дружины оружия. По словам чиновника, в ближайшее время у дружинников будет 300 единиц оружия.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц»,— сказал господин Старовойт. Он отметил, что посетил тренировочную площадку дружинников, которые довольны условиями пребывания и питания.

Ранее сегодня, 2 августа, оружие выдали ополченцам другого приграничного с Украиной региона — Белгородской области. Из рук губернатора Вячеслава Гладкова участники народных дружин получили карабины «Сайга» и противодроновые ружья. Ранее власти заявляли, что купят для ополченцев 400 единиц оружия. Всего в добровольные дружины входят почти 3 тыс. человек.

Федеральные власти называют выдачу оружия ополченцам вынужденной мерой. «Это мера, которая необходима на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются... Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть»,— сказал «Ъ FM» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Сергей Толмачев, Воронеж