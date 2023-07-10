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Коммерсантъ FM
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Для бойцов территориальной самообороны Белгородской области приобретут 400 единиц оружия

Референт губернатора Белгородской области Олег Мантулин на оперативном совещании в правительстве рассказал о планах создания новой организации по защите региона с лицензией на огнестрельное оружие, для которой будет приобретено 400 единиц оружия.

Как сказал господин Мантулин, оружие необходимо для выполнения «определенных специальных задач». К 20 июля в районах области организуют специальные комнаты для его хранения.

О вооружении батальонов самообороны в приграничных с Украиной районах губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на пресс-конференции 5 июля. По его словам, для вооружения бойцов не требуется менять действующее законодательство. Сейчас власти ведут формирование второго соединения территориальной обороны численностью 3 тыс. человек.

В Белгородской области в настоящее время действует сводный оперативный отряд содействия правопорядку, в который входят восемь батальонов самообороны: «Преображенский», «Бастион», «Стрелецкий», «Регион-31», «Вымпел», «Рубеж-31», «Кобра» и «Сталь». В них состоят 2902 человека. Оперативный отряд вместе с правоохранительными органами занимается охраной населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения и участвует в пограничных поисках нарушителей границы. Все бойцы проходят тренировки по самообороне в военно-полевых городках. Всего на закупку обмундирования, оборудования и спецтехники для отряда было потрачено более 400 млн руб. Руководители самообороны получили восемь УАЗ «Патриот» и 32 УАЗ-3309.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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