Работа пуще неволи

Пилоты одного из крупнейших американских пассажирских авиаперевозчиков United Airlines все чаще отказываются от повышения до должности командира воздушного судна и через профсоюз стараются добиться улучшения условий труда. Как утверждают сами пилоты, повышение в должности хотя и гарантирует значительный рост зарплаты, но при этом серьезно ограничивает возможность выбора рабочей нагрузки и не позволяет планировать личную жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикет членов Международной ассоциации пилотов в аэропорту О'Хара в Чикаго

Фото: Charles Rex Arbogast / AP Пикет членов Международной ассоциации пилотов в аэропорту О'Хара в Чикаго

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Вторые пилоты одной из крупнейших в США авиакомпаний United Airlines через свой профсоюз пытаются добиться улучшения условий трудового контракта. Когда им предлагают просто стать командирами воздушных судов (КВС), что влечет и значительное повышение зарплаты, они отказываются. Аргументы, которые они приводят в защиту своей позиции, разделяет все больше пилотов с периода пандемии COVID-19. Как объяснил Financial Times первый пилот United Airlines и глава отделения профсоюза Air Line Pilots Association Гарт Томпсон, «пандемия изменила представления многих работников о том, каким должен быть баланс между работой и личной жизнью, и это верно также для пилотов».

В United Airlines работают 5900 КВС и 7500 вторых пилотов. По данным консалтинговой компании Kit Darby, которые приводит FT, второй пилот, на протяжении шести лет управлявший широкофюзеляжными воздушными судами, зарабатывает в этой авиакомпании в год около $210 тыс. А командир воздушного судна, который налетает такое же количество часов даже на узкофюзеляжном самолете, получает на 22% больше.

Но при этом КВС практически не имеет возможности выбирать, в какие рейсы выходить, в какие дни и какой дальности.

Их зачастую вызывают на работу в выходные и праздники, оповещая об этом за два с половиной часа до готовящегося вылета, или иногда им приходится «дежурить» в аэропорту на случай, если их услуги вдруг понадобятся.

Как пояснил FT один из вторых пилотов United Airlines Джон Янг, повышение до КВС вынуждает быть постоянно на связи, в готовности тут же выехать в сторону работы, учитывая, что еще нужно время на дорогу туда. «От этого люди часто выгорают»,— говорит он. С ним согласна второй пилот Куинси Флеминг, которая говорит, что не может на данном этапе жизни ставить себя в такое зависимое положение. «У меня пожилые родители и дети школьного возраста»,— поясняет она.

Профсоюз Air Line Pilots Association обсуждает с United Airlines изменения условий трудового контракта пилотов еще с 2019 года. Однако последний из предложенных вариантов контракта был отвергнут профсоюзом в ноябре 2022 года, за него проголосовали всего 6% пилотов.

Профсоюз настаивает на увеличении в контракте времени, которое дается пилотам на то, чтобы добраться до работы, об отмене требования дежурить в аэропорту в ожидании возможного вылета, а также на увеличении зарплаты.

Переговоры с United Airlines продолжаются, и, как отмечает в своем заявлении авиакомпания, они продолжают «работать с Air Line Pilots Association над соглашением с нашими условиями».

Между тем пилотам некоторых других авиакомпаний в США уже удалось добиться улучшения ряда условий контрактов. Так, пилоты Delta Air Lines, второго по величине американского авиаперевозчика, в марте этого года подписали новые контракты, оговаривающие повышение зарплаты на 34% в течение четырех лет, а также ограничение возможностей для авиакомпании заставлять пилотов летать только в дальние рейсы, сопряженные с отлучками на 4–5 дней.

В минувшую пятницу также после четырехлетних переговоров пилоты крупнейшей американской авиакомпании American Airlines достигли принципиальной договоренности с ее руководством о повышении зарплаты до уровня не ниже, чем у Delta Air Lines. Кроме того, согласован вопрос улучшения графика выхода в рейсы, чтобы соблюдался баланс между длительными и однодневными командировками. Учитывая, что сейчас пилоты American Airlines проводят в воздухе в среднем 85 часов в месяц, в то время как три года назад это было всего 75 часов, пилотам, по их словам, крайне необходимо улучшение баланса между работой и отдыхом.

Алена Миклашевская