Экс-депутат Госдумы Малик Гайсин назвал необоснованным иск Генпрокуратуры о взыскании его активов

Бывший депутат Госдумы РФ, гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин назвал необоснованными исковые требования Генпрокуратуры РФ о взыскании в пользу государства его активов. На прошлой неделе заместитель генпрокурора подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга о взыскании принадлежащих бизнесмену акций ОАО «Уралбиофарм» и коммерческого банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах компаний «Вагран» и «Актай-М».

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В надзорном ведомстве заявляли, что Малик Гайсин с 1995 по 1999 год, когда был депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. «Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета»,— отмечали в Генпрокуратуре.

В беседе с «Ъ» бизнесмен заявил, что не согласен с исковыми требованиями полностью. Он отметил, что акции ОАО «Уралбиофарм» он приобрел еще в 1994–1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал их у частных лиц. Предприятием он «открыто владел» около 30 лет. Акции банка «Витяч» он приобрел в 1996 году и также владел им «открыто». Малик Гайсин подчеркнул, что почти за 30 лет регулирующие органы не нашли никаких нарушений с его стороны. В то же время ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» «никогда ничего не получали от государства», а были созданы и принадлежат ему и членам его семьи.

«Никаких коррупционных действий я не совершал, никогда не был коррупционером. Общие фразы, такие как "коррупционное поведение", "незаконное участие в хозяйственно-финансовой деятельности", "незаконное обогащение", которыми Генпрокуратура пытается обосновать предъявленный иск, направлены лишь на создание видимости наличия законных оснований для таких требований»,— подчеркнул Малик Гайсин. Он добавил, что иск, по его мнению, был подан в интересах не государства, а частных лиц.

Сейчас уральский бизнесмен находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. руб.

Илья Смирнов, Екатеринбург