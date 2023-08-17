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Коммерсантъ FM
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Инвестируем внимание

По правилам финансового инвестирования

Портфельная теория американского экономиста Гарри Марковица, которую он создал в начале 50-х, а получил за нее Нобелевскую премию только в 90-м году прошлого века, сложна и проста одновременно. Ее суть сводится к житейской мудрости не класть все яйца в одну корзину: инвестируя в бумаги с разным уровнем доходности и риска, всегда есть шанс получить прибыль хотя бы от части инвестиций, которая в идеале окупит все.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В широком смысле, если задуматься, эта теория подходит к любым видам знаний и действий. Инвестируя свое внимание в новости о ценах на бензин и новом законе о такси, об отдыхе на курортах в бархатный сезон и правилах аренды и лизинга квартир, легко выиграть время, избежав рисков и лишних трат. Но есть темы, которые, на первый взгляд, тебя не касаются. Казалось бы, зачем вникать обычному человеку в тонкости зерновых сделок и регулирования финансовых рынков, знать о цене Наполеоновских войн и причинах дефолта 1998 года? Однако в какой-то момент принципы урегулирования макропроблем вполне могут оказаться пригодны для решения вполне тривиальных вопросов в быту, отношениях с коллегами или при планировании семейного бюджета. Не жалейте внимания на вещи, которые кажутся вам непрактичными. Знания никогда не станут лишними, а могут и окупиться в ситуациях, о которых вы даже не подозреваете.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

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