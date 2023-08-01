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Коммерсантъ FM
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Мать челябинца, обвиняемого в похищении, отпустили на свободу

Центральный районный суд Челябинска не стал заключать под стражу Валентину Ческидову, обвиняемую в том, что она вместе с сыном похитила человека. Соответствующее ходатайство следователя отклонено, а женщину отпустили на свободу. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе райсуда.

При этом сама Валентина Ческидова похищение и удержание в неволе женщины отрицает. «Она жила как королева, пристроилась к моему сыну. Она не работала. Двери у нас были открыты, она могла уйти»,— сказала она журналистам после заседания суда.

По версии следствия, пенсионерка «участвовала в удержании» в доме в поселке Смолино жительницы Челябинска, похищенной Владимиром Ческидовым в 2009 году. Пленница совершила побег 30 июля 2023 года. 14 лет она жила в доме похитителя и его матери.

51-летний Владимир Ческидов, который кроме похищения человека обвиняется в убийстве и изнасиловании, ранее был арестован судом на два месяца.

Подробности дела — в материале «Ъ» «14 лет сексуального рабства».

Юлия Гарипова, Челябинск

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