Суд отправил в СИЗО челябинца, обвиняемого в похищении, убийстве и изнасиловании

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения горожанину, обвиняемому в похищении девушки, которую он 14 лет держал в плену. По ходатайству следствия он заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

1 августа сотрудники СК предъявили 51-летнему жителю челябинского поселка Смолино обвинение по трем статьям: п. «в» ч. 2 ст. 126 (похищение человека), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Также обвинение в похищении человека предъявлено его 72-летней матери.

По версии следствия, осенью 2009 года челябинец познакомился с девушкой и пригласил ее для совместного времяпровождения к себе домой. Там он запер ее в отдельной комнате и удерживал 14 лет, угрожая убийством и подвергая сексуальному насилию. Мать челябинца, по версии следствия, участвовала в удержании потерпевшей в доме. Кроме того, следователи установили причастность мужчины к убийству местной жительницы в 2011 году.

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