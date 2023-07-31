СКР возбудил дело против челябинца, 14 лет державшего в плену знакомую

В Челябинской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Смолино, подозреваемого в похищении знакомой в 2009 году. Сейчас он находится в психиатрической больнице под надзором сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, осенью 2009 года челябинец под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, после чего удерживал ее в отдельной комнате 14 лет. Пленница смогла сбежать в конце июля после того, как хозяина дома госпитализировали с обострением психического заболевания.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По данным Ura.ru, сбежавшая пленница рассказала сотрудникам правоохранительных органов о том, что подозреваемый убил еще одну похищенную им женщину. Он зарезал ее после попытки позвать на помощь, тело расчленил и закопал в огороде. Предположительно убийство произошло в 2010-2011 годах. «РИА Новости» сообщает, что в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки человека

Освободившаяся женщина также рассказала о том, что похититель регулярно избивал ее, в результате она частично лишилась памяти. Из комнаты женщина выходила только для работы по дому, когда мужчина уходил он связывал пленницу и заклеивал рот. Сбежать челябинке помогла мать хозяина дома. Именно она вызвала скорую психиатрическую помощь из-за того, что сын сильно пил и угрожал ей убийством.

Юлия Гарипова, Челябинск