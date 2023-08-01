Индекс активности в промсекторе еврозоны в июле снижается рекордными с мая 2020 года темпами

В июле 2023 года производственная активность в еврозоне снижалась самыми быстрыми с мая 2020-го темпами, сообщает Reuters со ссылкой на данные индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны от Hamburg Commercial Bank (HCOB) и агентства S&P Global.

В июле индекс упал до 42,7 с июньских 43,4. Показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в изучаемом секторе экономики. Снижение индекса связано в первую очередь с сокращением спроса, несмотря на уменьшение цен в промсекторе, передает Reuters.

Как сообщает агентство, значительное ослабление активности в июле наблюдалось в трех крупнейших экономиках еврозоны — Германии, Франции и Италии.

Главный экономист HCOB Сайрус де ла Рубиа заявил Reuters, что, судя по всему, рецессия в промсекторе еврозоны сохраняется и во втором полугодии экономику валютного союза ожидает «неровная дорога».

27 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку на 25 б. п., до 4,25%. Это самый высокий уровень с начала 2001 года. Ставка по депозитам повышена до 3,75%, ставки по маржинальной кредитной линии — до 4,5%.

По данным Евростата, ВВП стран зоны евро по итогам второго квартала показал рост на 0,3% к первым трем месяцам года. Самый высокий прирост к предыдущему кварталу показали ВВП Ирландии (на 3,3%) и Литвы (на 2,8%). Снижение же показателя зафиксировано в Швеции (– 1,5%), Латвии (– 0,6%), Австрии (– 0,4%) и Италии (– 0,3%). Инфляция в зоне евро, как сообщил Евростат, продолжила снижаться — в июле показатель составил 5,3% против 5,5% месяцем ранее.

Подробнее об экономических показателях Еврозоны — в публикации «Ъ» «Еврозона пошла в рост».

Эрдни Кагалтынов