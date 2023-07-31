Дело смертника раскрыли три страны

Следственный комитет РФ (СКР) и Генпрокуратура разобрались в обстоятельствах теракта, совершенного осенью прошлого года в отношении сотрудников российского посольства в Кабуле. Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» прислали СКР свои протоколы осмотра места происшествия и допросов свидетелей, а власти Узбекистана, в свою очередь, передали характеристики на гражданина этой страны Хусанжона Осимия. По версии следствия, он примкнул к другой запрещенной в России террористической организации, «Исламскому государству» (ИГ), и выступил в роли террориста-смертника. Родственники погибшего с обвинением не согласились, поэтому его будут судить в России заочно и посмертно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посольство РФ в Кабуле после взрыва 5 сентября 2022 года

Фото: Wakil Kohsar / AFP / Eastnews Посольство РФ в Кабуле после взрыва 5 сентября 2022 года

Фото: Wakil Kohsar / AFP / Eastnews

Как пояснил источник «Ъ», в разбирательстве с преступлением, совершенным за границей, были задействованы не только главное следственное управление СКР, в производстве которого находилось уголовное дело, но и управление правового обеспечения и международного сотрудничества следственного ведомства, а также главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Через эти две структуры и велась вся переписка, по результатам которой за десять месяцев разбирательства удалось сформировать приличный объем доказательств по уголовному делу.

Собеседник «Ъ» особо отметил роль представителей запрещенного в России движения «Талибан», которые активно отвечали на запросы об оказании правовой помощи по делу.

«Копии протоколов осмотра места происшествия и допросов свидетелей из Кабула приходили весьма оперативно»,— пояснил источник «Ъ».

С Узбекистаном, гражданином которого оказался предполагаемый террорист-смертник Хусанжон Осимий, все оказалось еще проще. Связь с узбекскими коллегами осуществлялась через Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений государств—участников СНГ. Кроме того, у правоохранителей Узбекистана россиянам пришлось просить даже не правовую помощь, а только лишь содействие. Оно выразилось в предоставлении так называемого хармата на вероятного преступника — характеризующих его материалов по прежнему месту жительства.

Кроме того, уже на завершающей стадии расследования узбекские правоохранители по просьбе россиян опросили родителей Хусанжона Осимия на предмет их согласия с прекращением уголовного преследования сына в связи с его смертью. Поскольку последовал отрицательный ответ, уголовное дело, как сообщила Генпрокуратура, будет рассмотрено по существу во 2-м Западном окружном военном суде в Москве.

Судить вероятного преступника будут заочно и посмертно.

Напомним, теракт возле консульского отдела посольства России в Кабуле произошел 5 сентября 2022 года. В этот день, как было установлено расследованием, к зданию российской дипмиссии пришел давно живший в Афганистане Хусанжон Осимий, под одеждой которого была спрятана самодельная бомба. Боевику удалось преодолеть несколько постов охраны, но, когда он попытался проникнуть уже в само здание, его остановили. «Террорист был замечен и расстрелян охраной посольства из числа талибов»,— заявил позже глава полиции района Мавлави Сабир.

Однако перед гибелью преступник все же сумел активировать взрывчатку. От осколков самодельной бомбы тогда погибли четверо афганских полицейских и двое сотрудников консульства, вышедших на улицу, чтобы зачитать собравшимся возле дипмиссии афганцам списки получивших российские визы. Второй секретарь посольства, уроженец Афганистана Махмуд Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжа были награждены орденами Мужества посмертно.

Представители «Талибана» тогда пообещали провести «всестороннее расследование атаки», «предпринять серьезные шаги для обеспечения безопасности дипмиссий» и в общем выполнили свои обещания. По данным проведенного разбирательства удалось установить, что вероятный боевик Осимий поддерживал идеологию запрещенного ИГ, состоял в афганском подразделении этой организации «Вилаят Хорасан», а самоподрыв, как сказано в материалах российского следствия, решил совершить «с целью нарушить мирное сосуществование России и Афганистана, а также их народов». Эти преступления СКР квалифицировал как участие в деятельности террористической организации и акт международного терроризма (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 3 ст. 361 УК РФ).

Сергей Машкин