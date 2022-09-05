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Коммерсантъ FM
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Доверие Москвы к «Талибану» подорвано

Два сотрудника российского посольства в Кабуле погибли в результате теракта

В Кабуле в понедельник утром произошла беспрецедентная атака на российское посольство и дипломатов РФ. Взрыв прогремел неподалеку от входа в консульский отдел, где в очереди стояли афганцы, подающие документы на российскую визу. В результате погибло шесть человек, включая двух сотрудников дипмиссии. Правительство Афганистана, состоящее из представителей запрещенного в России движения «Талибан», сообщило о начале расследования и выразило надежду на то, что инцидент не испортит отношения с Москвой. Вечером ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» (ИГ).

Боевик «Талибана»

Боевик «Талибана»

Фото: Ali Khara, Reuters

Боевик «Талибана»

Фото: Ali Khara, Reuters

Как рассказали в МИД РФ, теракт произошел в 10:50 по кабульскому времени. «В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие. Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование»,— заявили в ведомстве.

В Следственном комитете России рассказали, что председатель ведомства Александр Бастрыкин «поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства». Следователям поручено «во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению».

«Взрыв был очень мощный, как будто это был не смертник, а заминированная машина или мотоцикл,— рассказал “Ъ” гражданин России и Афганистана Яама Хакими, живущий неподалеку от посольства.— В том же квартале у меня расположен офис, и в нем тоже вылетели стекла. После этого жители западного Кабула созванивались друг с другом и спрашивали, что же произошло. Как мне рассказали, дипломаты, которые погибли в результате взрыва, прямо перед этим вышли на улицу, чтобы собрать документы у тех, кто пришел получать российскую визу».

Другой собеседник “Ъ” в Кабуле, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о том, что «взрыв был похож на раскат грома». Он тоже дал понять, что, скорее всего, террорист приехал на автомобиле.

«Мне рассказали, что, когда сотрудники посольства вышли из консульского отдела, к ним подъехал автомобиль, после чего раздался направленный взрыв. Я шел по улице неподалеку и тоже его слышал»,— отметил собеседник “Ъ”.

Посольство России не назвало имена своих погибших сотрудников, но, как удалось узнать изданию «Sputnik Афганистан», это второй секретарь Шах Махмуд и неназванный сотрудник отдела безопасности. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию и отметил, что господин Махмуд долгое время работал в МГИМО преподавателем персидского языка. Другой источник “Ъ” уточнил, что второй погибший был дежурным комендантом.

При этом официальная версия властей Афганистана пока заключается именно в том, что террорист был без машины и пытался зайти в толпу поглубже, но охрана посольства сумела его заметить.

«Сегодня в 7-м районе Кабула силовиками был убит человек, который пытался пронести взрывчатые вещества. В ходе инцидента произошел взрыв, в результате которого многие наши соотечественники погибли и получили ранения. Район сейчас контролируется и изучается, начато расследование»,— написал в Twitter представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

Похожую версию изложил и представитель полиции Кабула Халид Задран. Он рассказал, что смертник хотел зайти в толпу поглубже, но по нему открыли огонь. Тогда террорист, по всей видимости, активировал взрывное устройство. Господин Задран уточнил, что погибших в результате теракта шестеро, причем все кроме сотрудников дипмиссии — афганские силовики. Число раненых в разных источниках называют по-разному: от десяти до двадцати.

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Раненые в результате взрыва около посольства Афганистана

Раненые в результате взрыва около посольства Афганистана

Фото: Reuters / Ali Khara

Раненый мальчик

Раненый мальчик

Фото: Reuters / Ali Khara

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Раненые в результате взрыва около посольства Афганистана

Фото: Reuters / Ali Khara

Раненый мальчик

Фото: Reuters / Ali Khara

«У нас тесные отношения с Россией, и мы не позволим таким негативным действиям врагов отрицательным образом сказаться на отношениях между двумя странами»,— заявил, в свою очередь, представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи. И. о. главы ведомства Амир Хан Моттаки вечером созвонился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, выразив Москве соболезнования и гарантировав проведение тщательного расследования.

Тема поднималась и в ходе московской встречи Сергея Лаврова и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина. События заставили министров отклониться от привычного протокола и начать встречу с минуты молчания. «Стороны обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов российско-таджикистанского сотрудничества, глобальной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане»,— рассказали потом в МИД РФ. Напомним, что Таджикистан — это страна, которая критичнее всех в регионе настроена по отношению к движению «Талибан» и не поддерживает с ним дипломатических отношений.

Отреагировали на теракт и другие государства. С осуждением подобного рода атак, призывом как можно быстрее найти виновных и соболезнованиями в адрес России выступили, в частности, Турция, Иран, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения. В свою очередь, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, который остался жить в Кабуле при талибах, не просто сделал заявление, а даже созвонился со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым, чтобы выразить соболезнования.

МИД РФ высказался о связанных с Афганистаном проблемах через год после эвакуации войск США

Отметим, что до прихода талибов к власти теракты возле посольств в Кабуле не были редкостью. Однако они преимущественно происходили в районе Вазир Акбар Хан, где расположены представительства западных стран и компаний. Российская дипмиссия находится достаточно далеко от этого места и не подвергалась нападениям.

«Теракты в районе посольства России бывали и раньше, но они не были направлены против российских дипломатов,— подтвердил “Ъ” директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.— На сегодняшний день единственная группировка, способная совершить подобное,— это “Исламское государство”».

Вечером в понедельник ИГ действительно взяло на себя ответственность за организацию теракта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление боевиков движения в Telegram.

«Атака на российское посольство доказывает, что группировка “Талибан” просто не способна обеспечивать безопасность и развивать страну,— заявил “Ъ” в этой связи бывший афганский дипломат и экс-сотрудник посольства Афганистана в Москве Гаус Джанбаз.— И это выгодно Пакистану, так как именно он стремится взять территорию Афганистана под свой протекторат, если талибы покажут полную недееспособность. Они могут сделать это неформально, и страны региона даже согласятся, чтобы вся внешняя политика Афганистана и его внешнеэкономические связи контролировались Исламабадом».

Кирилл Кривошеев

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