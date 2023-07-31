Подростки оформляют самозанятость

В России стало больше самозанятых подростков. По данным на 1 июля, такой статус оформили 95 тыс. человек в возрасте от 14 до 17 лет. За год их количество выросло на 20%. Об этом Агентству стратегических инициатив рассказали в Федеральной налоговой службе, данные приводят «Известия». Собеседники издания говорят, что тенденция возникла и из-за нехватки кадров на рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Скорее всего, это связано не только с летней подработкой, но и с интересом молодежи к блогерской деятельности, отметил основатель и гендиректор консалтинговой группы VvCube Вадим Ткаченко. Кроме того, процесс регистрации такого статуса сейчас довольно простой, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Молодежь ориентирована на быстрый заработок. Это истории, связанные с видео или с блогами, рекламой, услугами художников, дизайнеров, какие-то подработки.

Такой доход необязательно сезонный. Здесь немаловажным является факт, что не все хотят устраиваться по трудовому договору и работать в офисе. И единственным вариантом, особенно для 16-18-летних, остается регистрация в качестве самозанятых. Например, для получения статуса индивидуального предпринимателя нужно получить полную дееспособность и выполнить определенные требования. Поэтому легче зарегистрироваться самозанятым».

Чаще всего несовершеннолетних самозанятых привлекают в компании общепита, сельского хозяйства и для курьерских поручений. Компаниям выгодно нанимать таких работников, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. При этом количество самозанятых подростков вряд ли будет расти из-за состояния экономики, поясняет эксперт:

«Труд подростка стоит дешевле, он не требует оформления долговременных трудовых отношений и ответственности, связанной с охраной труда. Самозанятые несут ее самостоятельно. Также работодатель имеет выгоду с точки зрения налогообложения, поскольку налоги в этом случае составляют 6%. Конечно, важен и уровень заработной платы. Школьникам, подросткам платят, конечно, меньше, чем взрослым.

Число молодых людей в России не будет расти в последующие периоды времени, это во-первых. А, во-вторых, экономика тоже не может предлагать большего объема рабочих мест определенного профиля. Все зависит от общего состояния экономики. Будет расти уровень жизни, соответственно, появится больше рабочих мест временного характера. Не будет расти экономика, начнут снижаться реальные потребительские доходы населения, значит, сократится и возможность для занятости молодежи».

Лидером по количеству самозанятых младше 18 лет стала Москва — это 20 тыс. человек. Также в первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области. С 2019 года несовершеннолетние, которые оформили такой статус, заплатили в бюджет налогов на 55 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова