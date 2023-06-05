Школьникам открывают вакансии

Школьники смогут пойти на работу без разрешения органов опеки. Достаточно будет соглашения одного из родителей или опекуна. Закон об этом приняла Госдума. Он может начать действовать уже этим летом, рассказала в интервью “Ъ FM” депутат Татьяна Дьяконова. По ее словам, это поможет сократить дефицит на рынке труда в летний период. При этом только в мае количество вакансий для подростков выросло в три раза. На какую работу берут школьников? И сколько бизнес готов им за это платить? Выясняла Аэлита Кормукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Московский школьник вполне может зарабатывать, как взрослый, например, в сфере доставки. Юным курьерам обещают до 5 тыс. руб. за день. И только за последние две недели число таких соискателей выросло вдвое, подтвердил “Ъ FM” официальный представитель Dostavista Михаил Зайцев:

«В пиковый сезон школьных каникул количество несовершеннолетних курьеров составляет около 15% от общего числа. А в течение последних недель мы также наблюдаем двукратный рост доставщиков из числа школьников. Разрешение от родителей не требуется, если несовершеннолетний выбирает наличную форму оплаты. Если же он предпочитает безналичный расчет, то тогда, да, требуется разрешение от родителей».

Но именно безнал дает доступ к большему числу заказов, и как следствие, заработку. Маркетплейсы не устраивают сотрудников на работу, а лишь сводят клиента с курьером. В других сферах без контракта не обойтись, особенно в общепите. На фоне дефицита кадров летом многие сотрудники разъезжаются по регионам. «Вкусно и точка», к примеру, с 1 июня берет на работу школьников с 15 лет. На такой шаг решился и «Теремок», говорит гендиректор Михаил Гончаров:

«Каждый год мы ищем новые резервы для заполнения вакансий. И этим летом уже планируем привлекать несовершеннолетних. Будет ряд ограничений. Например, мы освободим их от переноски тяжести. Это запрещено по законодательству. С ними будет заключаться срочный трудовой договор. Оплата — почасовая и на тех же условиях, как у всех сотрудников».

Зарплаты школьников этим летом выросли на 5-10 % по сравнению с 2022 годом, утверждают рекрутеры. В общепите предлагают от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. в месяц, в московских парках администраторам атракционов обещают 35 тыс. руб. И почти столько же — клининговые компании. Только за май число предложений выросло на 80 %, а с начала года работодатели разместили 14 тыс. вакансий для несовершеннолетних, говорит руководитель пресс-службы «HeadHunter Северо-Запад» Мария Бузунова:

«Разброс большой. Это может быть либо почасовая оплата — от 130 руб. в час за раздачу листовок, например. За выполнение более сложных задач с анализом данных, с обработкой изображения — от 1 тыс. руб. и больше. Возможны и варианты труда за оклад. Промоутеры могут получать от 20 тыс. руб. Фотографы — от 50 тыс. руб.».

Среди привычных школьных подработок — официантом или курьером — сейчас немало вакансий от айти-и телеком-компаний. Они ищут дизайнеров, смм-специалистов, разметчиков данных для нейросетей. И чаще таких сотрудников берут на фриланс, добавляет продюсер Александра Белоусова:

«На рынке онлайн-бизнеса есть те, кто занимаются созданием таплинков, небольших мобильных сайтов. Среди них есть и школьники. Их часто нанимают как фрилансеров в онлайне — там смотрят не на возраст, а на результат. Новичок берет 5-7 тыс. руб. за таплинк и доходит до 20 тыс. руб. Можно взять и сделать 10 таплинков. Тут даже компьютер не нужен, все можно сделать со смартфона».

По закону, официальный трудовой договор можно заключать с 14 лет и работать четыре часа в день . С 15 лет разрешено нанимать на пять часов, а дальше — не больше семи. Бизнес заинтересован в молодых кадрах. Но главное — решить вопрос с уменьшением проверок, резюмирует депутат Госдумы Татьяна Дьяконова:

«Многие жалуются, что как только они решают трудоустроить подростков, количество проверок надзорных органов увеличивается в разы. Есть нарушения, нет нарушений, неважно. Мы с коллегами написали письмо в Генеральную прокуратуру Игорю Краснову с просьбой принять в этом вопрос риск-ориентированный подход. Есть проблемы — есть проверка».

А такими проверками, где работают несовершеннолетние, вполне можно убрать конкурента по бизнесу. Поэтому многие предпочитают нанимать школьников на своих условиях.

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