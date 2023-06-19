Быстрая езда платежом красна

«Автодор» может вновь поднять тарифы для платных дорог второй раз за год. Госкомпания рассмотрит этот вопрос в июле, заявил ее глава Вячеслав Петушенко в интервью РБК. Насколько могут быть увеличены тарифы, он не уточнил. В прошлый раз «Автодор» индексировал расценки в феврале. Тогда правительство разрешило поднять их в 2,5 раза: с 3 руб. за 1 км до 5-8 руб. в зависимости от трассы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В этот раз повышение тарифов будет точечным, считает вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев:

«Повышение было незначительным. И насколько я знаю, сейчас речь идет не о тотальном увеличении тарифов на всех участках платных автомобильных дорог, а лишь увеличении возможного лимита, то есть той величины, на которую владелец инфраструктуры может этот тариф поднять. Конкретная величина будет определена по результатам моделирования и в принципе где-то она может вырасти на единицы процентов, а где-то — на десятки, что не должно негативно сказаться на трафике. Более того, это может и положительно сказаться на трафике, так как будут строиться новые платные дороги, и, соответственно, разгружаться бесплатные».

В «Автодоре» отметили, что стоимость строительства автодорог за последний год выросла лишь на 3–4%. Тем нелогичнее выглядит идея повысить тарифы, считает глава «Союза пассажиров» Кирилл Янков, особенно, второй раз за год:

«У государственной компании "Автодор" есть два источника — дотация из федерального бюджета и плата за проезд. Поскольку дотация из федерального бюджета известна заранее, и эта цифра не менялась, а прогноз инфляции, который был сделан на 2023 год, оправдывается. Это говорит о том, что со стратегическим планированием компании "Автодор" не все в порядке. Делая повышение один раз, они могли учесть инфляцию. Думаю, что все-таки второе повышение за один год не состоится».

В феврале проезд по участку М-1 в Подмосковье подорожал до 140 руб., по М-4 от Москвы до Краснодара — до 3,5 тыс. руб. в выходные и праздники. А с недавним открытием новых участков проезд до Крыма теперь обойдется в 4 тыс. руб. Водители грузовиков платят еще больше — до 25 руб. за км. Повышение тарифов создает дополнительную нагрузку, и ее приходится перекладывать на потребителей, отметил гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Большое количество внутренних и международных маршрутов было вынуждено перейти с европейского направления на китайское, на страны СНГ, ЕАЭС и так далее. На этих направлениях виден повышенный спрос со стороны грузовладельцев, и пока что не такое большое предложение со стороны перевозчиков. Плюс ко всему еще влияет то, что стареют автопарки.

Новые транспортные средства, новые запчасти дорожают на 20-30%. То есть и так повышаются фрахтовые цены, но если они еще задерут провозные тарифы по дорогам, и, как следствие, фрахт еще увеличится. А потребителю негде брать предложение по транспорту, потому что европейские перевозчики здесь не работают, в основном только российские. Поэтому они будут вынуждены платить, условно говоря, в цене конечного продукта».

А в Госдуме рассматривают законопроект о штрафах за проезд по местным платным дорогам. Сейчас он единый для всех дорог — 1,5 тыс. руб. Регионы могут получить полномочия определять размер штрафа самостоятельно.

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Иван Корякин