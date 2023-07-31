Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов



В сфере капитального ремонта будет несколько изменений. Первое – это существенное усиление контроля за расходованием средств, собираемых жителями в домах, которые переводят средства на спецсчета.

Жилищным кодексом установлены два способа формирования фонда капитального ремонта: на счете регионального оператора или же на специальном счете.

До настоящего времени жители, выбравшие спецсчета, практически самостоятельно принимали решения на общем собрании жильцов о том, сколько средств и на что тратить. Мониторинг показывает, что значительная часть средств направляется на неэффективное использование.

Например, мы видим, что средства идут на оборудование вентилируемого фасада, а в этом доме лифту 30 лет, и его необходимо менять, либо протекает кровля.

Или деньги, которые собираются жителями на капитальный ремонт, вдруг расходуются на текущий ремонт, на покраску подъездов либо замену входной двери, а в ряде случаев мы видим даже нецелевое расходование средств. Например, их направляют на благоустройство дворовой территории. Поэтому сейчас вносят изменения в жилищный кодекс и подзаконные акты, где будет более жесткий контроль за расходованием средств.

И, если будут выявлены случаи нецелевого расходования, жители будут обязаны восстановить эти средства, которые были потрачены нецелевым образом.



В ближайшее время мы не планируем изменять ставку оплаты за капитальный ремонт, мы видим, что этой ставки достаточно для проведения того объема работ, который запланирован.

Кроме того, мы ожидаем, что изменение федерального законодательства по ужесточению контроля за спецсчетами позволит вернуть часть домов, которые приняли решение собирать средства на спецсчета, обратно в «котел» (общий котел предполагает, что средства поступают на счет регионального фонда капремонта — «Ъ-Урал»), а также снизить процент ухода на спецсчета. Это увеличит «котловой объем средств», который можно будет отправлять на капитальный ремонт.

Потому что мы видим, что значительная часть средств лежит просто на счетах банков, на спецсчетах домов, и не направляется на капитальный ремонт. Да, большая часть средств – это сборы жильцов новых домов, которые, возможно, пока не требуют капремонта, но, тем не менее, эти средства заморожены – они не направляются ни в экономику, ни в систему капремонта. Вот здесь Федерация планирует дорабатывать законодательство, чтобы дать возможность этим средствам работать на капремонт.

Я думаю, что вот с этой стороны и пойдет увеличение объема выполняемого ремонта в регионе — не за счет увеличения ставки капитального ремонта, а за счет увеличения тех средств, которые сейчас лежат мертвым грузом в банках и не работают.

Что касается замены лифтового оборудования, то здесь дома нужно разделить на две категории. Первые – это дома, которые выбрали способ накопления в региональный фонд капитального ремонта, и здесь уже, по решению губернатора, все лифты старше 25 лет заменены.

Проблема с теми лифтами в домах, где жители приняли решение собирать средства на спецсчета. Они взяли на себя ответственность и обязательство, что лифты будут замены, но, к сожалению, далеко не все дома заменяют лифты.

Понимая, что речь про безопасность и что это самый дорогостоящий вид ремонта. Ежегодно губернатор из бюджета выделяет средства на замену лифтов в тех домах, которые выбрали спецсчета. С 2019 по 2022 год было заменено 1162 лифта в 353 домах. В этом году будет заменено еще 309 лифтов. С учетом того, что нужно будет менять около 1,5 тыс. лифтов, это может и небольшая цифра. Тем, кто хочет – мы помогаем, а кто намерено пускает средства (со спецсчетов — «Ъ-Урал») на иные цели либо кладут на депозиты и зарабатывают процент, то в соответствие с федеральным законодательством, если в указанные сроки лифтовое оборудование не будет заменено, то этот дом будет переведен со спецсчета в фонд капремонта. И уже фонд будет менять лифт, и в последующем дом остается в фонде.

Кроме того, понимая, что объем средств в бюджете ограничен, мы со следующего года инициируем новую схему софинансирования замены лифта в домах, которые на спецсчетах. Если до этого мы компенсировали часть затрат, то сейчас у нас будет приоритетным иной механизм – жители либо УК, ТСЖ заключают договор по рассрочке платежа. Есть подрядные организации, за которыми стоят крупные лифтостроительные заводы, и они готовы заменить лифты уже в текущем году на условиях, что вносится 50% аванс и вторые 50% вносятся в течение 3-5 лет. Те дома, которые выберут этот способ замены, будут в приоритетном порядке получать поддержку из областного бюджета. Так мы сможем быстрее заменить оборудование.

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