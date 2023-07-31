Лифты в Свердловской области разрешили заменять в рассрочку

В Свердловской области власти будут предоставлять рассрочку на замену лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Жители региона смогут получить субсидию в размере до 30% от полной стоимости замены лифта. Рассрочку будут предоставлять на срок не менее трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Замена лифтов — одно из наиболее дорогостоящих мероприятий по капитальному ремонту. Собственники имеют право на компенсацию до 80% средств, затраченных на установку лифта. Но у собственников не всегда есть возможность внести необходимую сумму сразу»,— отметил первый замминистра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.

В 2023 году на замену лифтов в домах со спецсчетами из бюджета Свердловской области выделят более 400 млн руб. Планируется заменить около 300 лифтов в многоквартирных домах.

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