Гладков сообщил о повреждении линии электропередачи при обстреле белгородского поселка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под артиллерийский обстрел вооруженных сил Украины попал поселок Прилесье Краснояружского района. В результате оказалась повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.

«Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Вячеслав Гладков регулярно сообщает об обстрелах граничащей с Украиной Белгородской области. За 29 июля, согласно сводке губернатора, регион попал под удары 80 снарядов, пострадавших и разрушений нет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».