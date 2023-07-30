Телеканал CNN показал ударные дроны Украины, такими был атакован Крымский мост

Телеканал CNN опубликовал сегодня, 30 июля, материал, в котором имеется видеозапись с морскими беспилотниками. В публикации не приводится их название, но говорится, что такими моделями дронов был атакован Крымский мост 17 июля.
Кадр с ударным украинским беспилотником из материала CNN
В материале СNN говорится, что эти беспилотники ранее не показывали СМИ. Журналисты телеканала сравнивают дрон с «широким каноэ» длиной 5 м. Вес — 1 тонна, дальность действия — 800 км, максимальная скорость — 80 км/ч.
«Очень сложно попасть в такой маленький беспилотник, очень сложно его найти,— сказал разработчик дронов (его имя не называется) в беседе с CNN.— Скорость этих беспилотников на данный момент превышает скорость любого морского корабля в Черноморском регионе».
Украинский беспилотник, вид с кормы (из материала CNN)
Система управления дроном смонтирована в кейсе — «по сути, сложный игровой центр с рычагами, джойстиками, монитором», пишет CNN.
Пульт управления морским украинским беспилотником (из материала CNN)
Собеседник телеканала сказал, что такие дроны начали создавать после 24 февраля 2022 года. «Это собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения»,— сказал он. При этом в материале отмечается, что только половина оборудования для беспилотников находится на Украине, остальное — поставки из-за рубежа.
Финансируется программа по производству дронов через фонд United24. Эта организация собирает пожертвования по всему миру, а затем распределяет деньги на разные нужды внутри страны: от обороны до спорта.
Как говорится в публикации CNN, источники телеканала в Минобороны Украины подтвердили, что эти беспилотники причастны к двум недавним атакам: на Крымский мост 17 июля и на Севастопольскую бухту 29 октября 2022 года.
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