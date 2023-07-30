Телеканал CNN показал ударные дроны Украины, такими был атакован Крымский мост

Телеканал CNN опубликовал сегодня, 30 июля, материал, в котором имеется видеозапись с морскими беспилотниками. В публикации не приводится их название, но говорится, что такими моделями дронов был атакован Крымский мост 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с ударным украинским беспилотником из материала CNN

Кадр с ударным украинским беспилотником из материала CNN



В материале СNN говорится, что эти беспилотники ранее не показывали СМИ. Журналисты телеканала сравнивают дрон с «широким каноэ» длиной 5 м. Вес — 1 тонна, дальность действия — 800 км, максимальная скорость — 80 км/ч.

«Очень сложно попасть в такой маленький беспилотник, очень сложно его найти,— сказал разработчик дронов (его имя не называется) в беседе с CNN.— Скорость этих беспилотников на данный момент превышает скорость любого морского корабля в Черноморском регионе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украинский беспилотник, вид с кормы (из материала CNN)

Украинский беспилотник, вид с кормы (из материала CNN)



Система управления дроном смонтирована в кейсе — «по сути, сложный игровой центр с рычагами, джойстиками, монитором», пишет CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пульт управления морским украинским беспилотником (из материала CNN)

Пульт управления морским украинским беспилотником (из материала CNN)



Собеседник телеканала сказал, что такие дроны начали создавать после 24 февраля 2022 года. «Это собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения»,— сказал он. При этом в материале отмечается, что только половина оборудования для беспилотников находится на Украине, остальное — поставки из-за рубежа.

Финансируется программа по производству дронов через фонд United24. Эта организация собирает пожертвования по всему миру, а затем распределяет деньги на разные нужды внутри страны: от обороны до спорта.

Как говорится в публикации CNN, источники телеканала в Минобороны Украины подтвердили, что эти беспилотники причастны к двум недавним атакам: на Крымский мост 17 июля и на Севастопольскую бухту 29 октября 2022 года.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».