Минобороны подтвердило удар по Днепру 28 июля

Минобороны России сообщило, что вечером 28 июля был нанесен удар высокоточным оружием по «пункту управления ВСУ» в Днепре (старое название Днепропетровск). По данным ведомства, «назначенный объект поражен» и цель удара была достигнута. Другие подробности не приводятся.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ракета попала в здание СБУ. По его словам, также под удар попала многоэтажка в Днепре. По данным «Страны.ua», разбор завалов здания завершили к трем часам ночи, разрушены с 9-го по 13-й этажи. Пострадали девять человек, среди которых двое детей, погибших нет. Минобороны России неоднократно утверждало, что не наносит удары по гражданским объектам.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».