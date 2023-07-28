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Коммерсантъ FM
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В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы

В центре украинского города Днепр прозвучали взрывы. Также сообщается о взрывах в Запорожье. В соцсетях появились видео и фото пожара около многоэтажки в Днепре. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании в нее и здание СБУ ракеты.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак призвал жителей соблюдать «информационную тишину» и не оставлять укрытия. Других подробностей он не привел. Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что по состоянию на 21:30 за медпомощью обратились три человека.

Член российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрывы также звучат в Запорожье, особенно громко в Заводском районе города. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. Других подробностей не приводится.

С 20:32 по всей Украине была объявлена воздушная тревога. К 21:15 ее отменили.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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