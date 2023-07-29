Федерация шахмат Украины рекомендовала не жать руки россиянам

Федерация шахмат Украины опубликовала рекомендации по поведению на чемпионате мира и других международных соревнованиях. В частности, федерация советует украинским спортсменам не жать руки представителям России и Белоруссии, а также не фотографироваться с ними.

Перечень рекомендаций опубликован на странице федерации в Facebook (принадлежит Metа, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), в него вошли пять пунктов. В их числе:

воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии, независимо от того, под каким флагом они выступают;

избегать совместных фото- и видеосъемок;

избегать общения, не предусмотренного правилами;

воздержаться от действий, которые могут повредить имиджу Украины.

выступая на мероприятиях и в соцсетях, сообщать и напоминать мировому сообществу, что «война против Украины и ее народа продолжается Россией и Белорусами; большое количество россиян и белорусов, включая шахматистов, либо поддерживают власть своих стран, либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев».

Федерация Украины также считает недопустимым, что Международную шахматную федерацию (FIDE) возглавляет Аркадий Дворкович, которого называют «прямым слугой Кремля и соучастником преступлений России».

С 30 июля по 24 августа в Баку пройдет Кубок мира по шахматам. В феврале 2022 года FIDE сообщила, что не будет проводить в России и Белоруссии шахматные соревнования и мероприятия под своей эгидой. В марте совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в своих соревнованиях. В декабре федерация постановила, что шахматисты из России и Белоруссии могут выступать под флагом FIDE, это решение действует до 1 января 2024 года. В феврале 2023-го Федерацию шахмат России приняли в состав Азиатской шахматной федерации.

Подробности — в материале «Ъ» «Переход конем».

Лаура Кеффер