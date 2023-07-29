Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Федерация шахмат Украины рекомендовала не жать руки россиянам

Федерация шахмат Украины опубликовала рекомендации по поведению на чемпионате мира и других международных соревнованиях. В частности, федерация советует украинским спортсменам не жать руки представителям России и Белоруссии, а также не фотографироваться с ними.

Перечень рекомендаций опубликован на странице федерации в Facebook (принадлежит Metа, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), в него вошли пять пунктов. В их числе:

  • воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии, независимо от того, под каким флагом они выступают;
  • избегать совместных фото- и видеосъемок;
  • избегать общения, не предусмотренного правилами;
  • воздержаться от действий, которые могут повредить имиджу Украины.
  • выступая на мероприятиях и в соцсетях, сообщать и напоминать мировому сообществу, что «война против Украины и ее народа продолжается Россией и Белорусами; большое количество россиян и белорусов, включая шахматистов, либо поддерживают власть своих стран, либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев».

Федерация Украины также считает недопустимым, что Международную шахматную федерацию (FIDE) возглавляет Аркадий Дворкович, которого называют «прямым слугой Кремля и соучастником преступлений России».

С 30 июля по 24 августа в Баку пройдет Кубок мира по шахматам. В феврале 2022 года FIDE сообщила, что не будет проводить в России и Белоруссии шахматные соревнования и мероприятия под своей эгидой. В марте совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в своих соревнованиях. В декабре федерация постановила, что шахматисты из России и Белоруссии могут выступать под флагом FIDE, это решение действует до 1 января 2024 года. В феврале 2023-го Федерацию шахмат России приняли в состав Азиатской шахматной федерации.

Подробности — в материале «Ъ» «Переход конем».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...