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Коммерсантъ FM
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Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционной власти

Совет мира и безопасности Африканского союза дал военным Нигера 15 дней на то, чтобы они восстановили в стране конституционную власть, сообщает AFP. Совет потребовал от военнослужащих «немедленного и безоговорочного возвращения в свои казармы». Соответствующее заявление было принято по итогам прошедшего накануне заседания, посвященного госперевороту в Нигере.

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Господин Базум отказался уходить в отставку.

Подробности — в материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Лаура Кеффер

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