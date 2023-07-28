Волгоградский оператор по обращению с отходами готовиться к банкротству

Региональный оператор по обращению с отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» намерен подать заявление о банкротстве. Соответствующее объявление появилось на портале «Федресурс».

Среди кредиторов компании указаны в том числе структуры компании «Чистый город» — она управляет волгоградскими мусорными полигонами, а недавно одну из дочерних организаций (ООО «Экоцентр» — «Ъ») областная администрация назначила временным оператором по обращению с ТКО.

Власти региона объявили о расторжении договора с «Ситиматиком» в середине июля. Компания пробует восстановить статус оператора через суд.

Никита Маркелов

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