ООН приостановила гуманитарные операции в Нигере

Гуманитарные операции ООН были приостановлены в Нигере из-за госпереворота в стране Сахель. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи в Нигере, резко возросло с 1,9 млн в 2017 году до 4,3 млн в 2023 году.

В организации опасаются, что число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, достигнет 3 млн в неурожайный сезон (с июня по август), и такая ситуация сохранится до следующего сбора урожая. «OCHA сообщает, что гуманитарные операции в настоящее время приостановлены, учитывая сложившуюся ситуацию»,— сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик (цитата по AFP).

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения Нигера группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что президент Нигера Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Командование армии Нигера поддержало военных, устроивших мятеж. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти не поддерживают госпереворот.

Подробности — в материале «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Лаура Кеффер