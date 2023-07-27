КПРФ обвинили в использовании административного ресурса

Центризбирком в среду удовлетворил жалобу хакасского отделения партии «Коммунисты России» и признал незаконным бездействие регионального избиркома: тот не принимал решения о регистрации списка партии из-за разногласий внутри комиссии по вопросу партийной принадлежности двух кандидатов — гендиректора ООО «Авиационный завод "Ирбис"» Владимира Грудинина и депутата Верховного совета Хакасии Николая Разумова. КПРФ настаивала, что оба до сих пор являются ее членами и не могут выдвигаться от другой организации. Сами кандидаты утверждали, что покинули эту партию. У обоих сил нашлись свои сторонники в республиканском избиркоме. У господина Грудинина аналогичные проблемы возникли при попытке регистрации кандидатом на пост главы республики. Решение по этой жалобе ЦИК планирует принять 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Как сообщил на заседании в среду член ЦИКа Евгений Шевченко, оснований отказать в регистрации списка «Коммунистов России» у избиркома не было. Все документы, которые поступили туда от партии, являются юридически правильными и корректными, заявил он. Владимир Грудинин и Николай Разумов представили доказательства, свидетельствующие о подаче ими письменных заявлений о выходе из партии. При этом, отметил член ЦИКа, заявление Грудинина было подано еще в июле 2020 года, а весь процесс его расставания с КПРФ широко освещался в СМИ. На этом фоне удивительным является пакет документов, поступивший в избирком за подписью первого секретаря рескома и главы региона Валентина Коновалова, с приложением двух постановлений, подтверждающих членство в КПРФ Владимира Грудинина и Николая Разумова, датированных июлем 2023 года, продолжал господин Шевченко. «Либо это неинформированность о реальном положении дел, либо дезинформация избирательной комиссии, либо желание любым способом избавиться от конкурентов»,— заключил он. В постановлении ЦИКа отмечается, что членство в КПРФ является добровольным и прекращается в случае выхода из партии на основании личного письменного заявления. По уставу для этого не требуется решения какого-либо органа.

Член ЦИКа Евгений Колюшин обратил внимание коллег на заключение квалифицированного эксперта, который пришел к выводу: подписи о вступлении и выходе из компартии выполнены разными людьми. По его мнению, постановление ЦИКа могло бы включать рекомендацию региональному избиркому обратиться в следственные органы для выяснения всех обстоятельств ситуации. Но поддержки у его коллег такое предложение не нашло.

«Вот же перед вами живой человек сидит, который говорит, что подписывал,— возмутилась председатель ЦИКа Элла Памфилова.— Вы же изобретаете какое-то крепостное партийное право!»

В итоге ЦИК обязал республиканский избирком рассмотреть вопрос о регистрации списка не позднее 27 июля. Неисполнение этого решения может привести к ее расформированию, предупредила госпожа Памфилова. На заседании было особо отмечено, что все члены комиссии, заблокировавшие регистрацию списка, назначены в ее состав губернатором Валентином Коноваловым, которого председатель ЦИКа прямо обвинила в применении административного ресурса. «Ни в одном из 89 регионов мы не наблюдали такого беззастенчивого давления, направленного на блокировку решений, которые не устраивают руководство региона»,— заявила Элла Памфилова.

Между тем, отмечают эксперты, это довольно часто встречающийся кейс, когда кандидата от одной партии снимают с выборов за то, что он не расстался окончательно с другой. Таких случаев много у всех партий — «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, говорит электоральный юрист Роман Смирнов. Меньше всего, по его словам, от этого страдает «Единая Россия», потому что ее кандидаты проходят «обкатку» на праймериз и все возможные ошибки проявляются заранее. По мнению эксперта, подобные эксцессы исключены, если кандидат действительно готовится к выборам. Тогда и заявление о выходе из партии он пишет заранее, и берет копию заявления с отметкой о вручении, а также копию решения уполномоченного органа, а лучше еще выписку из реестра или справку о том, что он не состоит в партии, перечисляет господин Смирнов. Это даже нельзя считать технологией по снятию конкурирующих кандидатов, согласен электоральный юрист Антон Рудаков: чаще всего такие случаи свидетельствуют об элементарной неподготовленности кандидатов, и судебная практика по таким делам достаточно объемная. Подобные истории часто случаются с «перебежчиками», которые перед выборами меняют партию и пытаются прыгнуть в последний вагон. Поэтому чаще всего они спор проигрывают, отмечает эксперт. Впрочем, добавляет господин Рудаков, бывает и наоборот: так, однажды суд отказался снимать с выборов кандидата от КПРФ, который десять лет назад не оформил грамотно свой «развод» с «Единой Россией». Суд учел, что кандидат несколько раз избирался от КПРФ в муниципальные органы власти и представлял там коммунистов, вспоминает юрист.

Анастасия Корня