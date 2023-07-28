У «Камтэкс-Химпром» изымут участки для строительства нового моста через Каму

Совет директоров АО «Камтэкс-Химпром» 27 июля провел заседание, на котором вновь был поставлен вопрос об избрании председателя органа управления — на прошлом заседании 13 июля члены совета не смогли его выбрать. Как следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», в итоге председателем совета директоров АО было решено утвердить финансового директора ООО «Ростпласт» Аллу Архангельскую, которой принадлежит 17,3665% акций «Камтэкс-Химпрома».

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Еще одним вопросом повестки стало предварительное одобрение трехстороннего соглашения об изъятии земельных участков для государственных нужд, которое с АО «Камтэкс-Химпром» планируют заключить Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ОАО «РЖД». Соглашение касается двух участков по ул. Соликамской общей площадью 22,4 тыс. кв. м. За изъятие этих земель предприятию будет выплачено возмещение в размере 41,9 млн руб.

В июне стало известно, что РЖД приступают к активной реализации проекта по строительству Северного железнодорожного обхода Перми, ключевым объектом которого станет новый мост через Каму. Совет директоров монополии уже согласовал выделение первых 1,2 млрд руб. на этот объект. Предполагается, что мост заменит действующий переход через шлюзы и КамГЭС.