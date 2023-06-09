Пермь как-нибудь обойдется

Как выяснил «Ъ-Прикамье», РЖД приступают к активной реализации строительства Северного железнодорожного обхода Перми, ключевым объектом которого станет новый мост через Каму. Совет директоров монополии уже согласовал выделение первых 1,2 млрд руб. на этот объект. Мост призван заменить действующий переход через шлюзы и КамГЭС.



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Совет директоров ОАО «РЖД» на днях выделил дополнительное финансирование на объекты инфраструктуры в Пермском крае. По словам чиновника, знакомого с решением совета директоров, инвестпрограмма РЖД была увеличена на 1,2 млрд руб. Предполагается, что эти средства будут использоваться на подготовительные работы к строительству железнодорожного моста в районе Камской ГЭС: выкуп земельных участков, расчистку территории для железнодорожных подходов к будущему мостовому переходу.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о проекте строительства моста параллельно действующему мосту через Камскую ГЭС. Действующий объект давно не устраивает железнодорожников по пропускной способности и предельной скорости. Скорее всего, эти работы будут вестись в рамках пятого этапа проекта по строительству Северного железнодорожного обхода Перми.

Получить комментарии в пресс-службе Свердловской железной дороги и министерства транспорта Пермского края на момент написания текста не удалось.

Проект Северного обхода Перми возник в 2017 году в связи с увеличением объемов производства на предприятиях Березниковско-Соликамского промышленного узла, для которых пропускная способность действующего железнодорожного моста на КамГЭС уже недостаточна. Первоначально планировалось построить железнодорожный мост в районе Пальников, однако от этого проекта РЖД и краевые власти отказались из-за высокой стоимости — около 40 млрд руб.

В 2019 году проект был пересмотрен в пользу более дешевого варианта — строительства еще одного моста в районе КамГЭС. Эти работы оценивались в 35 млрд руб. В прошлом году Главгосэкспертиза одобрила пятый из шести этапов этого проекта.

Мост планируется построить на трассе обхода в нижнем бьефе ГЭС мостового перехода длиной 2860 м через Каму — на территории Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми. Длина русловой части мостового перехода составит около 1138 м с одним судоходным пролетом длиной 200 м. Также запланировано строительство подходных эстакад: правобережной, с пересечением реки Гайвы, притока Камы, и улицы Новогайвинской (730,8 м), и левобережной, с пересечением улицы Соликамской и железнодорожных подъездных путей к промышленным предприятиям химической и нефтяной промышленности (992,5 м). Кроме того, проект предполагает обустройство на обоих берегах Камы зоны транспортной безопасности. Работы запланированы на 2023–2024 годы.

Начальник пермского «Мостоотряда № 123» Юрий Истягин считает, что мост можно построить за 2, 5 - 3 года. «Ничего сложного в этом объекте нет» - считает мостостроитель.

Константин Кадочников