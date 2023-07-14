Совет директоров «Камтэкс-Химпром» не смог избрать председателя

13 июля состоялось заседание совета директоров АО «Камтэкс-Химпром». Как следует из опубликованного решения, в ходе мероприятия совет не смог избрать своего председателя. Пять из семи членов проголосовали за кандидатуры Аллы Архангельской, двое — за Игоря Иванова. Интересно, что оба являются руководителями ООО «Ростпласт». Так, господин Иванов занимает в обществе должность генерального директора, а госпожа Архангельская является финансовым директором. Оба являются дружественными друг другу акционерами «Камтэкс-Химпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Вторую группу совладельцев предприятия образуют структуры, близкие к бизнесмену Владиславу Шинкевичу. Ранее на общем собрании акционеры разошлись по поводу выплаты дивидендов. Представители второй группы голосовали за их выплату, а большинство их оппонентов настаивало, что чистую прибыль необходимо направить на развитие производства. Разные позиции акционеров источники связывают с противоречиями между Игорем Ивановым и Аллой Архангельской.