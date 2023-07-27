Депутаты Миронов и Гартунг предложили повысить пошлину на нефть для сдерживания цен на топливо

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Валерий Гартунг предложили повысить экспортную пошлину на нефть. Такие меры, по их мнению, позволят усилить механизм сдерживания роста цен на топливо. Господа Миронов и Гартунг направили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину.

В письме от 25 июля, выдержки из которого приводят «Известия», указывается, что за счет повышения экспортной пошлины удастся снизить доходность поставок нефти за рубеж и увеличить объемы для переработки внутри страны. Указанные меры также будут способствовать повышению объемов производства моторного топлива и его реализации на внутреннем рынке. Кроме того, увеличенная пошлина позволит прекратить выплаты из госбюджета по демпфирующему механизму и остановит рост цен на топливо в России.

«Необходимо установить новые правила на топливном рынке, чтобы не допускать роста цен на бензин. Официальная версия скачка оптовых цен не выдерживает критики. Цена за тонну АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже уже восьмую торговую сессию подряд устанавливает рекорды. И правительство объясняет происходящее сезоном ремонтов на НПЗ, но уверяет, что дефицита бензина в России нет», — заявил «Известиям» Сергей Миронов.

С 25 июля оптовые цены на бензин в России начали активно снижаться на фоне планов правительства ограничить число экспортеров. Снижение котировок произошло впервые с начала месяца, в течение которого цена несколько раз обновляла исторические максимумы. Бензин марки АИ-92 в европейской части России 26 июля подешевел на 2,05% — до 61,97 тыс. руб. за тонну, марки АИ-95 — на 2,3%, до 67,43 тыс. руб. Днем ранее падение цен на эти виды топлива составило 2,49% и 1,3% соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин испугался ограничения экспорта».