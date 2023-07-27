Чистая прибыль Meta за первое полугодие снизилась на 4,6% в годовом выражении

Чистая прибыль Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) за первое полугодие 2023 года составила $13,498 млрд, что на 4,6% ниже, чем за первое полугодие 2022 года, следует из данных отчета компании.

Разводненная прибыль Meta в пересчете на одну акцию в годовом выражении не изменилась и составила $5,18. Выручка компании за первое полугодие выросла год к году на 6,9% — до $60,645 млрд.

По итогам второго квартала 2023 года чистая прибыль Meta составила $7,788 млрд, продемонстрировав рост на 16% в годовом выражении. Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию за отчетный период составила $2,98 против $2,46 годом ранее. Во втором квартале выручка Meta в годовом выражении увеличилась на 11% — до $31,999 млрд.

В отчете также говорится, что число ежедневных активных пользователей соцсетей компании в июне увеличилось на 7% в годовом выражении — до 3,07 млрд человек. По данным Meta, среднемесячное число пользователей ее соцсетей увеличилось на 6% год к году, составив 3,88 млрд пользователей на конец июня.

В 2022 году в целом выручка компании сократилась на 1%, составив $116,6 млрд, а чистая прибыль — на 41%, до $23,2 млрд.

Эрдни Кагалтынов