Москву рекордно залило

В Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений. По данным синоптиков, за день в столице выпало больше половины месячной нормы осадков — 45,6 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце XIX, в 1894 году. Из-за ливня в столице затопило несколько торговых центров, в частности, ТЦ Roomer и «Vegas Кунцево». Максимальное количество осадков, по информации столичных властей, выпало в районе проспекта Вернадского — около 25 мм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил москвичей, с какими проблемами они столкнулись из-за дождя.

Как пишет “Ъ”, ливень подтопил некоторые улицы в разных частях Москвы. Несколько десятков легковых автомобилей оказались под водой.

Могут ли водители рассчитывать на страховые выплаты? Этот вопрос “Ъ FM” задал директору по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгению Васильеву:

«Если рассматривать ситуацию, что транспортное средство повреждено в результате затопления, то это точно не относится к ОСАГО, потому что здесь никакой гражданской ответственности не наступило.

Если говорить про каско, то ситуация может быть неоднозначная, потому что каждая компания определяет свои виды рисков. То есть стоит более внимательно изучать правила страхования и посмотреть, есть ли такое ЧП в их перечне.

Что касается повреждения авто вследствие наезда на яму на дороге, которую водитель не рассмотрел из-за луж, то здесь каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально. Есть определенные нормативы, которые должны соблюдать службы эксплуатации дорог. И если размер ямки их превышает, то вполне возможно предъявлять претензию к ответственным за это организациям».

В среду в МЧС также предупреждали москвичей о шквалистом ветре с порывами до 15-20 м/с. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, грозы и ливни могут продолжиться в Москве и 27 июля:

«В ночь со среды, хотя воздушные массы и будут южными, тем не менее грозовая деятельность тоже прогнозируется. И в четверг, особенно во второй половине дня, она сохранится.

Вместе с тем температура будет вполне комфортной, +24…+26 градусов, вполне нормальная летняя погода».

По сообщению “Ъ”, во время ливней в Москве дежурили 300 бригад и было задействовано около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

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Яна Загоровская