Дожди долились до страховок

Осадки в Москве прекратятся днем 19 июля. Сильные дожди и ураган обрушились на столицу 18 июля и продолжались ночью. Затопило десятки улиц, москвичи передвигались по колено в воде. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В аэропортах около 30 рейсов отменили и задержали. Из-за ливня закрывали Парк Горького. Как сообщали СМИ, молния ударила в колесо обозрения на ВДНХ.

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Таких сильных дождей на неделе больше не ожидается, но температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидромедцентра Роман Вильфанд:

«В среду температура составит +17 … +19 — это максимальные значения, но ниже нормы примерно на 2-3 градуса. Начиная со второй половины среды до воскресенья установится достаточно однородный режим погоды. Воздушные массы будут поступать с северо-запада, облачность сохранится. Осадки ожидаются небольшие, 20 июля преимущественно без дождей. В последующие дни кратковременные осадки пройдут местами, но погода будет прохладной для второй половины июля. Ночные температуры установятся в диапазоне +10 … +14 градусов. Дневные — около +20».

По данным экстренных служб, из-за урагана были повалены около 30 деревьев, повреждены десятки автомобилей. От последствий ливня пострадал редактор “Ъ FM” Иван Якунин, в его квартире затопило лоджию:

«Вернулся домой и обнаружил, что на моей лоджии протек потолок. Появились желтые пятна, он частично набух. Познакомился с соседкой, которая живет выше. Она рассказала, что на ее балконе окна были закрыты, лоджия у нее неоформленная, там просто бетон, и он был сырой. Само здание не смогло справиться с потоком и начало впитывать воду. И как раз шов между ее квартирой и моей принял катастрофическое количество воды. Соседке предъявить претензии нельзя, и сотрудник ЖЭКа, которого я вызвал, подтвердил, что это не ее вина. Кому предъявлять претензии, непонятно. Думаю, что на восстановление потолка моей лоджии точно потребуется около 15 тыс. руб.».

На возмещение ущерба могут рассчитывать автовладельцы, у которых оформлено каско. А вот если пострадало недвижимое имущество, за компенсацией в некоторых случаях вправе обращаться и те москвичи, чья собственность не была застрахована, отмечает замгендиректора страховой компании «Ресо-Гарантия» Игорь Иванов. Впрочем, скорее всего, этот вопрос придется решать через суд, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Если квартира застрахована, то это как раз тот случай, который предусмотрен правилами у большинства компаний. Стоимость ремонта после залива возмещается. Если протекла кровля, тут надо смотреть. В разных страховых свои условия, но на крайний случай придется бороться с администрацией, которая занимается управлением домом, потому что крыша в нормальном здании не должна протекать даже в самый сильный дождь.

Придется вызывать людей, чтобы освидетельствовать, составить акт. Может быть, понадобится и независимый эксперт, чтобы подсчитать ущерб. И, соответственно, дальше придется предлагать этой УК в добровольном порядке устранить повреждения, произведя ремонт или выплатив возмещение. Если они откажутся, обращаться в суд. Тут как раз потребуются акты, подтверждающие, что это событие произошло, а также оценка повреждений.

Что делать водителям, чьи машины пострадали от ливня? Было обращение: машину залило водой на стоянке. Сначала автомобиль высушат, потом осмотрят, определят степень ущерба. Иногда урон бывает очень существенный, если пострадала проводка или в двигатель попала вода, это может все вылиться в довольно дорогой ремонт. Так или иначе выплата будет. Если, конечно, человек на этой машине не пытался пересекать залитую водой улицу вброд, как речку. Ездить во время наводнения на машинах категорически запрещается. И если авто заглохнет в глубокой луже или возникнет гидроудар, то у страховых компаний появляется основание отказать в выплате возмещения за ремонт двигателя».

В связи с непогодой городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Под особый контроль взяли объекты жизнеобеспечения и ТЭК. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад.

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Елена Тюленева