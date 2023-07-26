Погибли более 50 китов, выбросившихся на пляж западного побережья Австралии

Департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей австралийского штата Вашингтон сообщил в Twitter, что в результате массового выброса китов на берег в районе пляжа Чейнс погибло 51 особей круглоголовых китов.

Отмечается, что сотрудники Службы парков и дикой природы в сотрудничестве с волонтерами и другими организациями пытаются вернуть оставшихся 46 китов в более глубокие воды. В службе заявили, что получили сотни предложений о помощи в спасении выбросившихся китов, но отметили, что количества зарегистрированных добровольцев достаточно.

Ранее интернет-издание news.com.au сообщило, что на западное побережье Австралии выбросились 60-70 китов.

Эрдни Кагалтынов