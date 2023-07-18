11,1 процента составляет инфляция, ожидаемая населением через год, свидетельствует июльский опрос «инФОМ», проведенный по заказу ЦБ. По сравнению с июнем инфляционные ожидания увеличились на 0,9 процентного пункта, что является самым резким скачком показателя с августа 2022 года. Такой рост отражает в том числе ослабление рубля. Наблюдаемая населением инфляция снизилась до 13,8% в июле с 13,9% в июне — до минимума с марта 2021 года. Инфляционные ожидания — ключевой фактор, рассматриваемый регулятором при принятии решения о ключевой ставке. Большинство аналитиков ждут ее повышения 21 июля на 50 базисных пунктов — до 8% годовых, но допускается и повышение на 75–100 пунктов.

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