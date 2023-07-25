Госдума одобрила запрет покидать Россию получившим повестку в военкомат

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях поправки о запрете выезда из страны для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

«Запрет на выезд из РФ в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина, подлежащего призыву на военную службу, применяется со дня направления гражданину повестки военного комиссариата, в том числе направления повестки военного комиссариата по месту работы (учебы)»,—сообщается в тексте принятого ГД документа. Помимо того, запрет на выезд из России может применяться со дня вручения гражданину повестки лично под расписку, говорится в тексте поправок.

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что принятая инициатива позволит существенно понизить число лиц, уклоняющихся от прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил России. По словам парламентария-единоросса, одобренные поправки «дисциплинируют» призывников и побудят их сразу же являться в военные комиссариаты в ходе призывной кампании.

Кроме того сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому с 1 января 2024 года призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Также депутаты ужесточили наказание за нарушения при призыве и мобилизации.

В апреле Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя. Минцифры сообщало, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше осени.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Александр Кислов