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Коммерсантъ FM
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Госдума ввела штрафы за неоказание содействия военкоматам при мобилизации

Госдума приняла в третьем чтении поправку о введении штрафов за неоказание содействия военным комиссариатам при объявлении мобилизации. Должностных лиц будут штрафовать на 60–80 тыс. руб., юридических — на 400–500 тыс. руб.

Поправки вносят в КоАП. Его дополнят новой ст. 19.38 о «неоказании содействия» военкоматам в период мобилизации. Речь идет о невыполнении обязанностей по «своевременному оповещению и явке граждан, подлежащих призыву… на сборные пункты». Аналогичные штрафы будут грозить за необеспечение «организации или поставок техники на сборные пункты или в воинские части».

Проект поправок к КоАП РФ одобрен на прошлой неделе. Документ также предлагает ужесточить санкции за нарушения обязанностей воинского учета. В частности, штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличат с 0,5–3 тыс. до 40–50 тыс. руб. Эту поправку Госдума также одобрила. Закон должен вступить в силу с 1 октября.

Подробности — в материале «Ъ» «За уклонение рассчитайсь».

Лаура Кеффер

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