AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн

Власти США отправят Украине дополнительный пакет военной помощи в размере $400 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника. В него войдут: боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin, а также дроны Hornet.

«Администрация отправляет до $400 млн дополнительной военной помощи Украине»,— сообщил агентству источник. Оружие отправят со складов Пентагона. Его должны доставить в ближайшее время. В пакет военной помощи также войдут боеприпасы для гаубиц, 32 бронетранспортера Stryker, ракеты Hydra-70, а также 28 млн патронов для стрелкового оружия.

Ранее о предоставлении пакета помощи от США в размере $400 млн сообщали источники телеканала CNN. При этом неделю назад власти США выделили Украине вооружения на сумму пакетом на сумму в $1,3 млрд. В эту сумму вошли четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Анастасия Ларина