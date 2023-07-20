CNN: США собираются объявить о дополнительном пакете помощи Украине на $400 млн

Власти США согласовывают выделение дополнительного пакета военной помощи Украине на $400 млн, который будет отправлен Киеву вслед за пакетом на сумму в $1,3 млрд, о котором было объявлено накануне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Уточняется, что пакет будет включать, в частности, дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Patriot и системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что в комплект дополнительной помощи также будут включены артиллерийские боеприпасы.

Кроме того, в пакет должны войти противотанковые средства — ПТРК Javelin и ракетный комплекс TOW, передает CNN. По словам чиновников, о дополнительной помощи Вашингтон может объявить уже на этой неделе, но состав поставляемого вооружения пока не согласован до конца.

В пакет помощи на $1,3 млрд США включили, в частности, четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Эрдни Кагалтынов